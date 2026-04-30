(ANSA) - ROMA, 30 APR - In occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa 2026 l' Unesco organizza il 4 e 5 maggio a Lusaka, in Zambia la conferenza globale "Dare forma a un futuro di pace". Si tratta, spiega l'Unesco di "un momento cruciale per riaffermare la libertà di espressione sia come leva normativa che empirica per plasmare il futuro delle società dell'informazione". La conferenza co-organizzata con il governo dello Zambia il 4 maggio "riunirà i sostenitori della libertà di stampa e le comunità per i diritti digitali in un momento in cui i confini tra giornalismo, tecnologia, spazio civico e diritti umani sono sempre più intrecciati". Il 5 maggio si terranno eventi collaterali organizzati dall'Unesco e dai suoi partner, tra cui la Convenzione africana dei media e la Conferenza accademica dell' Università dello Zambia. E' particolarmente significativo che i due giorni di conferenza si svolgano in Africa, sottolinea l'Unione africana, "in un momento cruciale per il panorama mediatico africano". "Mentre il continente affronta la rapida trasformazione digitale, la disinformazione, le pressioni economiche sulle redazioni e la crescente domanda di informazioni credibili" sottolinea l'Unione africana, è importante trovare soluzioni collettive e cooperazione continentale. (ANSA).