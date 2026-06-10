(ANSA) - ROMA, 10 GIU - La fattura energetica per l'Italia, quest'anno, "potrebbe salire intorno ai 57-58 miliardi, ossia 8-9 in più del 2025, nel caso in cui comunque la crisi iraniana rientrasse". Lo stima l'Unem calcolando che lo scorso anno l'esborso complessivo di è stato di 48,7 miliardi, oltre 7 miliardi in meno rispetto al 2024. Per la bolletta petrolifera 2026 "si stima un valore di circa 24 miliardi", 4,5 in più del 2025, con l'ipotesi di quotazioni medie di 90 dollari barile in media annua. Sul settore, il presidente Gianni Murano, vede "stormi di cigni neri": nella sua relazione all'assemblea annuale evidenzia che dall'Ucraina alla crisi di Hormuz è un contesto di "policrisi, a cui non eravamo abituati", con "problematiche nuove e nuovi equilibri, ma anche capacità differenziate nel fornire risposte concrete". (ANSA).