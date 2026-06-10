(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Un "altro elemento strettamente collegato alla disparità dei costi energetici si manifesta dal confronto delle percorrenze delle auto nelle diverse alimentazioni", indica il presidente dell'Unem, Gianni Murano, nella sua relazione all'assemblea annuale: "Emerge infatti che, nonostante gli attuali prezzi dei carburanti, le opzioni più competitive restino benzina e gasolio che con un rifornimento di 100 euro percorrono tra il 30 e il 40% in più di km rispetto ad un'auto elettrica". E "c'è poi un altro elemento spesso sottovalutato, ma altrettanto strategico - aggiunge - : la rete di distribuzione dei carburanti. Se guardiamo alla realtà italiana, parliamo di una infrastruttura capillare, diffusa su tutto il territorio, in grado di garantire continuità di servizio in condizioni molto diverse tra loro, dalle grandi aree urbane alle zone più remote. Una rete che in questi ultimi anni è stata oggetto di ampio dibattito su quello che dovrà essere il suo futuro, ma che indubbiamente in alcuni casi ha saputo trasformarsi per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori, integrando nuove soluzioni e dimostrandosi non un'infrastruttura statica, ma una piattaforma che evolve e che può accompagnare la transizione". (ANSA).