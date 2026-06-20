(ANSA) - BOLOGNA, 20 GIU - L'autista del camion dei rifiuti che giovedì ha investito e ucciso Joele Nathan Malvasi, 11 anni, mentre era in sella alla sua bici alla periferia di Reggio Emilia, è indagato per omicidio stradale. Lo riportano i quotidiani locali, Resto del Carlino e Gazzetta di Reggio. La Procura reggiana, guidata dal procuratore capo Calogero Gaetano Paci, ha aperto un fascicolo d'inchiesta sull'accaduto per chiarire dinamica e responsabilità. Sarà necessaria una perizia cinematica per ricostruire i movimenti della bici del ragazzino e del camion di raccolta della carta. Il conferimento d'incarico, da parte del magistrato, dovrebbe arrivare a inizio luglio. Al vaglio anche le immagini delle telecamere della zona. La procura ha deciso di non procedere all'autopsia sulla salma del piccolo, che si trova all'obitorio dell'Arcispedale Santa Maria Nuova e ieri pomeriggio ha rilasciato il nullaosta ai familiari per i funerali. Le esequie di Joele Nathan saranno celebrate lunedì alle 14 alla chiesa del Sacro Cuore di Baragalla. Stretta nel momento di dolore la famiglia, genitori e due fratellini. (ANSA).