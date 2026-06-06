(ANSA) - PORTO SANT'ELPIDIO, 06 GIU - A Porto Sant'Elpidio (Fermo) una palazzina è crollata all'alba in via Trentino dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas: secondo le prime informazioni una persona sarebbe deceduta mentre altre due sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e, in eliambulanza, all'ospedale di Torrette di Ancona. Erano da poco passate le 5 quando sono arrivate la segnalazioni per richiesta di soccorsi al 112 dalla via limitrofa alla statale Adriatica. Sanitari del 118 e vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie. (ANSA).