(ANSA) - TORINO, 02 GIU - Un violento temporale si è abbattuto in serata a Torino, con forti raffiche di vento e in qualche zona anche grandine. In provincia strade allagate a Montanaro, tetti divelti a Verolengo. Il maltempo ha colpito anche altre zone del Piemonte, in particolare l'Alessandrino, il Novarese, il Vercellese, con forti venti, e il Verbano-Cusio-Ossola, con una serie di allagamenti. Nell'Alessandrino sono stati interessati soprattutto i paesi della Val Cerrina nel Casalese per cavi sfiammanti, alberi su strada, cantine e garage allagati. Grandine di grosse dimensioni, con chicchi fino a 5 centimetri di diametro, a Murisengo e Odalengo Grande, così come a Gabiano, dove sono stati registrati danni ingenti al Castello e al parco secolare. La tangenziale di Novara è stata chiusa a tratti nel pomeriggio. (ANSA).