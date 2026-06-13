(ANSA) - TORINO, 13 GIU - I carabinieri di Volpiano, nel Torinese, hanno ritrovato un motorino Garelli rubato 42 anni fa e lo hanno restituito al proprietario, un 58enne di Saluzzo (Cuneo). E' successo nei giorni scorsi quando una pattuglia dell'Arma si è imbattuta in un uomo, 64enne, alla guida del ciclomotore privo di targa. Gli accertamenti eseguiti sul telaio hanno rilevato che il mezzo risultava oggetto di furto dal lontano 1984, a Vado Ligure, dimora d'infanzia del proprietario. Il 64enne in sella al Garelli è stato denunciato alla procura di Ivrea per ricettazione. I carabinieri hanno quindi organizzato la restituzione del ciclomotore al 58enne: il suo primo mezzo a due ruote e ricordo dei suoi 16 anni. (ANSA).