(ANSA) - BOLZANO, 10 GIU - Durante il cosiddetto pride month a favore dell'uguaglianza dei diritti, nella sala stampa di Palazzo Widmann, la sede della Giunta provinciale di Bolzano, al posto della contestata bandiera multicolore, viene esposto un banner arcobaleno con la scritta "Siamo per la pluralità" in italiano, tedesco e ladino. Nei giorni scorsi i partner di coalizione di centrodestra della Svp, ovvero Fratelli d'Italia, Forza Italia e Freiheitlichen si erano espressi contro la bandiera, perché ritenuta "divisiva" in un luogo istituzionale. Il governatore Arno Kompatscher (Svp) commenta all'ANSA la notizia del cambio, pubblicata dalla Tageszeitung: "Non mi sembra che sia riduttivo, anzi. Adesso anche in sala stampa abbiamo il roll-up che abbiamo messo a disposizione a tutti gli aderenti. Con lo statement a favore delle diversità nelle tre lingue del territorio (anche esse espressione di diversità)". "Il roll-up arcobaleno è addirittura di dimensione più grande della bandiera con un chiaro statement a favore delle diversità", ribadisce. (ANSA).