(ANSA) - TORINO, 06 GIU - Quasi nove chilogrammi di cocaina, oltre sette chilogrammi di hashish e un arsenale di armi da fuoco sono stati sequestrati dai carabinieri nel corso di un'operazione antidroga condotta tra Torino e Bosconero, nel Canavese. Due uomini, un albanese di 48 anni residente a Torino e un italiano di 33 anni residente a Bosconero, sono stati arrestati. Il blitz, coordinato dalla procura di Ivrea, è stato eseguito il 29 maggio dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Ivrea, con il supporto delle stazioni di Settimo Vittone, Ivrea e Rivarolo Canavese, delle Api di Torino e del nucleo cinofili di Volpiano. Nel corso della prima perquisizione, nell'abitazione del quarantottenne a Torino, i militari hanno sequestrato quasi 10mila euro in contanti. Successivamente, in un'area boschiva a Bosconero nella disponibilità dell'uomo, sono stati trovati oltre 1,6 chilogrammi di cocaina, 530 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Le indagini hanno poi portato a un'abitazione di Bosconero riconducibile al secondo arrestato. Nel terreno di pertinenza esclusiva della casa, grazie anche ai cani antidroga, i carabinieri hanno dissotterrato contenitori contenenti quasi 7 chilogrammi di cocaina e oltre 6,6 chilogrammi di hashish. Nello stesso terreno è stato scoperto anche un arsenale composto da sette armi da fuoco, tra cui un fucile semiautomatico, una doppietta a canne mozze, cinque pistole di diverso calibro, due canne artigianali idonee allo sparo e numerose munizioni. Per gli investigatori, parte delle armi sarebbe risultata provento di furto. Il valore al dettaglio della droga sequestrata è stimato in circa 3,5 milioni di euro. L'albanese è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, mentre l'italiano dovrà rispondere anche di detenzione illegale di armi, detenzione di armi clandestine e ricettazione. (ANSA).