(ANSA) - AREZZO, 21 GIU - Incidente di un ultraleggero in un aviosuperficie di una tenuta a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. E' rimasto ferito un uomo di 86 anni, portato all'ospedale di Cortona in codice di urgenza giallo. L'allarme è scattato verso le 14,30. Sul posto i sanitari del 118, vigili del Fuoco e carabinieri. Accertamenti sono in corso sulla causa e la dinamica dell'incidente. Secondo alcune informazioni, il ferito sarebbe titolare della struttura aviatoria. Nella pista, in erba, si tengono attività di volo per diporto con alianti e velivoli ultraleggeri. (ANSA).