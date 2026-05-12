(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Ultimo annuncia a sorpresa il nuovo album: si intitola Il giorno che aspettavo ed è il settimo disco di inediti da inizio carriera, in arrivo venerdì 19 giugno sotto etichetta indipendente Ultimo Records. Disponibile da ora in pre-order (https://shor.by/Ultimo_IGCA), Il giorno che aspettavo vedrà la luce a due anni dall'ultimo progetto discografico e conterrà dieci brani, tra cui i già editi Acquario e Questa insensata voglia di te. Sarà disponibile nei formati fisici Cd standard, Cd autografato, Vinile standard e Vinile autografato. L'immagine scelta per accompagnare il disco richiama un universo sospeso tra sogno e realtà: uno scenario cosmico attraversato dal simbolo dell'infinito, firma visiva ormai ricorrente nel racconto di Ultimo. Mancano intanto poco meno di due mesi a Ultimo 2026 - La favola per sempre, il live più grande di sempre, un record senza precedenti, in programma il 4 luglio a Roma - Tor Vergata. Una chiamata a raccolta che ha registrato lo storico sold out di 250.000 biglietti venduti in appena tre ore, un numero da record mai raggiunto prima. Il grande Raduno degli Ultimi vanta una macchina operativa e produttiva già al lavoro da oltre un anno ed è prodotto e organizzato da Vivo Concerti. (ANSA).