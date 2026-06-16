(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Ultime ore meno calde, accompagnate anche da qualche temporale tra Sicilia, Alpi e Appennini, poi da domani la temperatura inizierà a salire. Nel fine settimana sono attesi picchi fino a 39°C. E' quanto afferma Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, annunciando la prima prolungata ondata di calore di giugno. "Domani - sottolinea - sono previsti i primi diffusi 35°C che colpiranno in modo trasversale la Pianura Padana e il Centro, interessando centri urbani come Bologna, Cremona, Ferrara, Lodi, Mantova, Modena, Parma, Pavia, Piacenza e Reggio Emilia". Giovedì l'aria si farà ancora più calda: si toccheranno i 37°C a Firenze e i 36°C a Bologna, Mantova, Modena, Parma, Prato, Reggio Emilia, Terni e persino a Roma. Venerdì è previsto un ulteriore rialzo: Firenze raggiungerà i 38°C, seguita dai 37°C di Bologna, Modena, Prato e Reggio Emilia, mentre la Capitale salirà a quota 36°C. Nel fine settimana oltre alle elevate temperature sono previsti elevati tassi di umidità con il risultato che, anche se la colonnina di mercurio segnerà fino a 39°C tra Toscana, Emilia e Lazio, il calore percepito potrà superare i 42-43°C. Non solo: a partire da venerdì potrebbero innescarsi violenti temporali di calore, in particolar modo a ridosso delle Alpi e sui settori occidentali della Pianura Padana. Nel dettaglio: - Martedì 16. Al Nord: locali temporali sulle Alpi; sole altrove. Al Centro: sereno, temporali sull'Appennino. Al Sud: poco nuvoloso, rovesci e temporali in Sicilia. - Mercoledì 17. Al Nord: sole e caldo in aumento, qualche temporale in montagna. Al Centro: sole e caldo in aumento. Al Sud: soleggiato e caldo. - Giovedì 18. Al Nord: sole e caldo in aumento, qualche temporale in montagna. Al Centro: soleggiato, caldo in aumento. Al Sud: soleggiato. - Tendenza: alta pressione subtropicale in deciso rinforzo con massime fino a 38-39°C. Venerdì temporali su Alpi e Pianura Padana. (ANSA).