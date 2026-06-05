(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Ultime ore di pioggia al Centro-Nord con precipitazioni a macchia di leopardo anche domani tra Alpi, Prealpi e Pianura Padana, e da domenica "sarà estate ovunque". Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, la bella stagione è pronta a fare il suo ingresso duraturo grazie all'arrivo dell'Anticiclone delle Azzorre. "Prima di approdare a questa solida fase anticiclonica - rileva - dovremo attraversare un'ultima finestra di instabilità. Nelle prossime ore vivremo ancora dei passaggi perturbati di matrice atlantica, con temporali potenzialmente intensi al Nord (specie Nord-Est) e in rapido transito dalla Toscana verso le regioni centrali adriatiche. Entro la giornata di sabato, gli ultimi focolai si attarderanno sul Nord-Ovest, colpendo a macchia di leopardo la Pianura Padana, per poi esaurirsi e lasciare spazio al sereno". A partire da domenica, secondo l'esperto, il deciso aumento della pressione atmosferica garantirà un periodo di stabilità che si protrarrà per almeno dieci o quindici giorni, specialmente sulle regioni centro-meridionali. Le temperature massime, inizialmente contenute e gradevoli, subiranno una progressiva impennata. Già da lunedì i termometri torneranno a toccare i 33°C al Centro, spingendosi fino a 35°C in Sardegna. Il primo vero picco di calore, che risulterà fisiologicamente meno sopportabile, si registrerà, secondo le prime indicazioni, da metà della prossima settimana: per mercoledì 10 giugno sono infatti attesi 36°C diffusi tra Sardegna e Sicilia, oltre a punte afose di 32°C nella Capitale. Nel dettaglio: Venerdì 5. Al Nord: ultimi temporali specialmente sul Triveneto. Al Centro: piovaschi sui settori adriatici, soleggiato altrove. Al Sud: sole prevalente. Sabato 6. Al Nord: soleggiato salvo temporali su Alpi e Prealpi in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: sole prevalente. Domenica 7. Al Nord: sole prevalente. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: sole prevalente. Tendenza: arriva l'Anticiclone delle Azzorre con condizioni soleggiate soprattutto al Centro-Sud. (ANSA).