(ANSA) - BRUXELLES, 04 MAG - "Non è la prima volta che assistiamo a minacce. Non è la prima volta che diciamo che restiamo molto calmi, concentrati sull'attuazione della dichiarazione congiunta nell'interesse delle nostre aziende e dei nostri cittadini. Nel caso ci siano violazioni dei patti da parte degli Usa ogni opzione resta sul tavolo". Lo ha detto un portavoce della Commissione Ue in merito alla minaccia di Donald Trump di imporre tariffe al 25% su auto e camion europei. Domani a Parigi il tema sarà al centro dell'incontro tra il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic e il Rappresentante degli Usa per il Commercio Jamieson Greer. L'incontro, confermato da un portavoce dell'esecutivo Ue, si terrà alla vigilia del G7 Commercio ospitato dalla Francia. (ANSA).