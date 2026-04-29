(ANSA) - BRUXELLES, 29 APR - La Commissione europea ha accertato in via preliminare che Instagram e Facebook, di proprietà di Meta, hanno violato la legge sui servizi digitali (Dsa) per non aver identificato, valutato e mitigato con la dovuta diligenza i rischi legati all'accesso ai servizi da parte di minori di età inferiore ai 13 anni. Nonostante Meta fissi a 13 anni il limite minimo di accesso ai due social, le misure per far rispettare tale restrizione risultano inefficaci, secondo l'esecutivo Ue. Se confermate, le violazioni potrebbero portare a sanzioni fino a un massimo del 6% del fatturato annuo. (ANSA).