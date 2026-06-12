(ANSA) - BRUXELLES, 12 GIU - "Tutti gli Stati membri hanno concordato di avviare il primo gruppo di negoziati di adesione - il cosiddetto primo cluster - con l'Ucraina e la Moldavia. Durante la prima conferenza intergovernativa di lunedì, avvieremo il gruppo dedicato agli aspetti fondamentali, che costituisce la spina dorsale del processo di adesione." Lo annunciano la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. "Si tratta di un riconoscimento della determinazione, del coraggio e dell'impegno profuso da entrambi i paesi nel portare avanti le riforme, nonostante le enormi sfide", sottolineano. (ANSA).