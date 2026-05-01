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(vedi servizio delle ore 19.48) (ANSA) - BRUXELLES, 01 MAG - "L'Ue sta attuando gli impegni assunti nella dichiarazione congiunta secondo la prassi legislativa standard, tenendo costantemente informata l'amministrazione Usa. Manteniamo stretti contatti con le controparti, anche nel tentativo di ottenere chiarimenti sugli impegni Usa. Restiamo pienamente impegnati a favore di relazioni transatlantiche prevedibili e reciprocamente vantaggiose. Qualora gli Usa adottassero misure non conformi alla dichiarazione congiunta, ci riserveremo ogni possibilità di azione per tutelare gli interessi dell'Ue". Lo dichiara un portavoce della Commissione Ue in merito all'annuncio di Trump sui nuovi dazi. (ANSA).