(ANSA) - BRUXELLES, 07 MAG - "Da quanto ci risulta per ora le compagnie stanno alzando i prezzi dei biglietti o cancellando alcune rotte a causa dell'aumento dei prezzi del carburante, non tanto per la carenza di jet fuel. Sono due cose diverse". Lo ha detto una portavoce della Commissione europea durante il briefing con la stampa, confermando che domani dovrebbero essere pubblicate le linee guida Ue alle compagnie aeree in cui sarà affrontata anche la questione dell'uso di carburante statunitense di tipo A. (ANSA).