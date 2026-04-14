(ANSA) - BRUXELLES, 14 APR - "Al momento non ci sono evidenze di una carenza di carburante nell'Unione Europea, ma potrebbero verificarsi problemi di approvvigionamento nel prossimo futuro, in particolare, per quanto riguarda il carburante per aerei". Lo ha detto una portavoce della Commissione Ue durante il briefing con la stampa, interpellata sulle misure contro il caro energia che l'esecutivo comunitario dovrebbe presentare il 22 aprile. "Le forniture di greggio alle raffinerie Ue sono rimaste stabili senza necessità di ulteriori rilasci di scorte al momento, tuttavia la situazione del carburante per aerei rimane la nostra preoccupazione principale", ha aggiunto. La portavoce non esclude che nel pacchetto energetico possano esserci misure dedicate ai carburanti. (ANSA).