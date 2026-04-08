(ANSA) - BRUXELLES, 08 APR - L'Unione europea "non registra rischi di interruzione delle forniture" di petrolio "né se ne prevedono per aprile ma si osserva un impatto sui prezzi". Lo fa sapere un funzionario Ue dopo la riunione del gruppo di coordinamento sul petrolio che si è svolta a Bruxelles, precisando che "l'Ue dispone di strumenti per gestire la crisi" e confermando che sono in fase di preparazione una serie di azioni concrete "per aiutare gli Stati membri a mitigare l'impatto della crisi". (ANSA).