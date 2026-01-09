(ANSA) - BRUXELLES, 09 GEN - "Abbiamo preso nota delle recenti modifiche annunciate da X per Grok. Tuttavia, limitare la generazione e la modifica delle immagini agli utenti abbonati non cambia la nostra posizione di fondo. Che si tratti di abbonamenti a pagamento o gratuiti, non vogliamo vedere immagini di questo tipo". Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea Thomas Regnier durante il briefing quotidiano alla stampa in merito alla decisione della piattaforma di Elon Musk di limitare ai soli utenti abbonati la modifica delle immagini con Grok. La decisione arriva dopo le critiche per aver permesso alle persone di creare deepfake a sfondo sessuale. (ANSA).