(ANSA) - BRUXELLES, 04 MAG - La Commissione europea presenterà questa settimana nuove linee guida rivolte alle compagnie aeree per affrontare la crisi del carburante. Lo ha annunciato una portavoce dell'Esecutivo Ue durante il briefing quotidiano con la stampa a Bruxelles, specificando che il documento includerà raccomandazioni tecniche dell'Agenzia Ue per la sicurezza aerea. Tra le questioni affrontate, e misure anti-tankering e la possibilità di importare carburante di tipo "A" utilizzato negli Stati Uniti. La portavoce ha sottolineato che la Commissione mantiene una "visione completa della quantità di carburante presente in Europa grazie a un coordinamento settimanale con "gli Stati membri, i rappresentanti dell'industria, l'Agenzia internazionale per l'energia e altri soggetti interessati dall'inizio della crisi". "Questo meccanismo di condivisione delle informazioni funziona bene, ha portato maggiore trasparenza e aiuta a coordinare le nostre azioni", ha spiegato, confermando che il prossimo incontro del gruppo di coordinamento sul petrolio si terrà la settimana prossima. In merito alle scorte commerciali di carburante per aerei, la Commissione ha chiarito di ricevere dati dalle compagnie, ma di dover rispettare la riservatezza commerciale dei contratti privati. "Non spetta alla Commissione europea dichiarare la quantità di carburante per aerei posseduta dalle compagnie o dagli Stati membri, né rendere pubbliche queste informazioni", ha precisato la portavoce, distinguendo tra scorte commerciali e scorte strategiche di petrolio. Queste ultime restano sotto la gestione degli Stati membri. Per migliorare la visibilità futura anche sulle scorte commerciali, l'esecutivo Ue ha ricordato la recente proposta di istituire un osservatorio sui carburanti all'interno del piano AccelerateEU dell'Ue. "La cosa migliore che possiamo fare è prepararci a tutte le eventualità", ha concluso la portavoce, ribadendo l'importanza di un coordinamento stretto di fronte a una situazione di cui non si conosce ancora la durata. (ANSA).