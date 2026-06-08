(ANSA) - KIEV, 09 GIU - Raid aerei russi sulla regione di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, hanno ucciso tre persone e ne hanno ferite altre sei, secondo quanto annunciato dalle autorità locali nelle prime ore di oggi. "Tre persone sono state uccise in un attacco nemico" a Chuhuiv, ha dichiarato il governatore militare della regione Oleg Synegubov, mentre il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, ha riferito di sei feriti nella sua città. I bombardamenti russi causano quasi quotidianamente morti e feriti nelle zone residenziali dell'Ucraina. Kiev risponde colpendo regolarmente obiettivi nei territori occupati, ma anche in territorio russo. Dall'invasione russa dell'Ucraina iniziata nel febbraio 2022, almeno 15.850 civili sono stati uccisi e 44.800 feriti nel Paese, secondo l'ultimo bilancio delle Nazioni Unite compilato ad aprile. (ANSA).