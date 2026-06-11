(ANSA) - LUCCA, 11 GIU - La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio volontario a 18 anni Cinzia Dal Pino, 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Noureddine Mezgui, un marocchino senza fissa dimora di 52 anni, travolgendolo con l'auto. Dal Pino ha ascoltato la sentenza in aula. La Corte ha stabilito che sconterà la condanna alla detenzione domiciliare. L'imputata travolse il ladro più volte con la sua auto causandone la morte e si riprese la borsa. (ANSA).