(ANSA) - TROINA, 13 GIU - La Corte d'assise di Caltanissetta, accogliendo la richiesta della Procura, ha condannato all'ergastolo Silvestro Impellizzeri, 59 anni, per l'omicidio volontario pluriaggravato della moglie, Mariella Marino, di 56 anni, uccisa, il 20 luglio del 2023, con tre colpi di pistola in strada a Troina, nell'Ennese. Lo scrive il quotidiano la Sicilia, nell'edizione di Enna. L'uomo era stato catturato poco dopo dai carabinieri. Dopo la rottura della loro relazione la vittima era tornata a casa della madre. Impellizzari era stato imputato per atti persecutori, maltrattamenti e minacce nei confronti della moglie e aveva patteggiato una condanna a otto mesi, pena sospesa e con obbligo di seguire un percorso di riabilitazione in un centro antiviolenza. Nel processo per omicidio si sono costituiti parte civile i familiari della donna, assistiti dagli avvocati Francesca Mazzara, Davide Saraniti e Caterina Galati Rando, il Comune di Troina, con l'avvocato Walter Giuffrida, e l'associazione Telefono Rosa di Bronte,con l'avvocato Laura Falgares. (ANSA).