(ANSA) - BERGAMO, 30 MAR - Era capace di intendere e volere Jashandeep Badhan quando ha inferto 67 forbiciate alla vicina di casa diciottenne Sara Centelleghe, il 26 ottobre del 2024 a Costa Volpino. Lo ha stabilito lo psichiatra Filippo Tancredi, a cui la Corte d'Assise di Bergamo aveva affidato la perizia, illustrata oggi in aula assieme al consulente della Procura, lo psichiatra Sergio Monchieri. Dalla perizia sono emersi una serie di disturbi, da quello di "personalità senza specificazione" a quello da uso moderato di cocaina, alcol e cannabis, fino a quello lieve di oppiacei. Tutti, però, non in grado di incidere sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto. La sentenza potrebbe arrivare il 22 aprile, data della prossima udienza. (ANSA).