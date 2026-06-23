(ANSA) - TORINO, 23 GIU - Saranno disposte nei prossimi giorni le autopsie sui corpi di Maria Mihaela Belecciu, 39 anni, e della figlia Isabella Cojorariu, di 13, morte domenica scorsa in un appartamento di via Domodossola, nel quartiere Parella di Torino. Le indagini sull'omicidio-suicidio sono coordinate dal pubblico ministero Roberto Furlan della procura di Torino. Secondo il quadro investigativo, emerso dai primi accertamenti, la donna avrebbe strangolato la figlia per poi togliersi la vita impiccandosi con un laccio a un letto a castello, all'interno della camera da letto, dove la figlia maggiore ha poi trovato i due corpi. (ANSA).