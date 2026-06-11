(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Aveva alle spalle un omicidio preterintenzionale Raffaele Arena, il 47enne che stamani al Cinisello Balsamo ha ucciso il padre a martellate per poi dargli fuoco. Nel 2017, davanti a un bar aveva colpito un anziano che era caduto battendo la testa ed è poi morto 15 giorni dopo in ospedale. Arena è ora in ospedale a disposizione della Procura di Monza diretta da Claudio Gittardi. Per il delitto del 2017 gli erano stati inflitti cinque anni di Rems (gli ex ospedali psichiatrici giudiziari) in quanto ritenuto incapace di intendere e di volere. (ANSA).