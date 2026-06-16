(ANSA) - COMO, 16 GIU - I carabinieri hanno arrestato l'uomo di 29 anni che in base a una prima ricostruzione avrebbe provocato l'incidente costato la vita a Francesco Piras, 37 anni, di Centro Valle Intelvi (Como), la cui auto è precipitata la notte scorsa in una scarpata lungo la strada statale Regina, sul lago di Como, tra i Comuni di Brienno e Argegno. L'uomo, di nazionalità marocchina, sarebbe fuggito subito dopo l'incidente. Rintracciato dai carabinieri, risulta che si fosse messo alla guida con un tasso etilico di 1,78 grammi di alcol per litro di sangue, a fronte di un limite che la legge fissa a 0,50. (ANSA).