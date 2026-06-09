(ANSA) - TORINO, 09 GIU - Il conducente di un autoarticolato è stato fermato dalla polizia stradale dopo aver percorso contromano circa 10 chilometri dell'autostrada A26 Voltri/Sempione. L'uomo è risultato positivo all'etilometro, con un valore di 2,18 g/l. E' stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza e sanzionato amministrativamente per il contromano, con la revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Nel suo percorso, il conducente ha urtato più volte il guard-rail, come risultato dai danni al veicolo e ai dispositivi di sicurezza a lato della carreggiata. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi. Durante il turno serale, intorno alle 22, la sala operativa del Centro operativo polizia stradale di Torino ha segnalato la presenza dell'autoarticolato in contromano nel tratto Romagnano Sesia - Vercelli Est alle pattuglie della polstrada della sezione di Novara - sottosezione di Romagnano Sesia, in servizio sull'arteria autostradale A26. Una volta raggiunto il tratto interessato, le due pattuglie, nell'avvicinarsi, hanno attuato il dispositivo 'safety-car' per rallentare e bloccare i veicoli che sopraggiungevano nel senso di marcia corretto, al fine di evitare collisioni. L'autoarticolato è quindi stato intercettato all'altezza dell'intersezione con l'A4 Torino-Milano e, grazie alle manovre di interruzione del traffico messe in atto, è stato posto in sicurezza fuori dalla carreggiata. Dalle verifiche è emerso che l'autoarticolato aveva percorso contromano l'A26 dall'altezza dello svincolo di Vercelli Est. (ANSA).