(ANSA) - LIGNANO SABBIADORO, 23 GIU - Diciannove adolescenti austriaci sono stati soccorsi, per un sospetto colpo di calore, a Lignano Sabbiadoro (Udine), nel pomeriggio di ieri: lo scrive il Messaggero Veneto oggi in edicola. Si tratta di ragazzi tra i 15 e i 16 anni che sono andati in spiaggia subito dopo l'arrivo nella località balneare e vi sono rimasti per l'intera giornata senza alcuna protezione dal sole e con scarsa idratazione. Sul posto sono state inviate un'ambulanza da Lignano, una da Latisana e l'automedica; sono intervenuti otto operatori. Al loro arrivo 13 ragazzi presentavano ancora sintomi, e nove sono stati portati al punto di primo soccorso di Sabbiadoro per osservazione e per essere reidratati - la loro temperatura corporea era molto elevata - le condizioni di altri sei erano invece migliorate e sono tornati nella struttura ricettiva dove soggiornano. (ANSA).