(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Viviamo "una fase storica particolarmente complessa, un tempo segnato da profonde trasformazioni di equilibri geopolitici ed economici globali", con "tensioni, conflitti in aree strategiche, le trasformazioni delle catene di approvvigionamento anche legate alla transizione digitale che stanno ridefinendo gli assetti su cui per decenni si è fondato il sistema degli scambi a livello mondiale". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in un video messaggio agli Stati generali dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sottolineando che "in questo scenario la sicurezza economica assume un valore sempre più centrale per la tutela degli interessi nazionali ed europei: proteggere le filiere produttive, garantire la regolarità degli scambi, contrastare i traffici illeciti e fenomeni di contraffazione, assicurare il rispetto delle regole comuni della concorrenza leale, significa oggi difendere non soltanto la stabilità economica e finanziaria, ma anche il clima di fiducia di cittadini e imprese".