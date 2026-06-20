(ANSA) - NAPOLI, 20 GIU - Avrebbe compiuto 46 anni tra pochi giorni Francesca Valentino, la turista casertana morta nell'incendio che ha devastato le aree comuni del resort Bravo Viva Dominicus Beach by Wyndham, a Bayahibe, nella Repubblica Dominicana. Una vita piena di esperienze e viaggi, la sua. Francesca era cresciuta a Caserta, dove aveva frequentato le medie alla Scuola Giannone; si era poi trasferita a Roma dove aveva lavorato come insegnante di danza, ma poi aveva deciso di spostare ancora più in là il suo orizzonte, trasferendosi a Bayahibe. La sua decisione di cambiare vita l'aveva spiegata anche nella trasmissione su Sky, "Mollo tutto e cambio vita", a cui stava partecipando. A Bayahibe Francesca aveva trovato l'amore, aveva infatti conosciuto quello che sarebbe poi diventato suo marito e aveva costruito una famiglia, diventando madre di due bambine. Negli ultimi anni aveva deciso di rientrare in Campania, tornando a vivere a Caserta, dove gestiva un bed and breakfast nel centro storico della città. Nell'ultimo messaggio pubblicato sui social poche ore prima della tragedia, Francesca aveva condiviso una fotografia delle sue due figlie, ricevendo commenti affettuosi dagli amici che scherzavano sul loro essere ormai "dominicane di Caserta". (ANSA).