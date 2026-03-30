(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Una turista filippina è rimasta incastrata con un braccio nella porta di un tram, a Milano, ed è stata trascinata dal mezzo solo per un breve tratto grazie all'intervento di una pattuglia di carabinieri di passaggio. I militari del Nucleo Radiomobile infatti hanno assistito alla scena - riferita oggi e avvenuta ieri in via Mazzini, in centro - e appena il tram della Linea 16 si è mosso, dopo la fermata, hanno azionato la sirena e lo hanno bloccato. La donna, una 30enne, è stata medicata e trasportata in codice verde al pronto soccorso del Policlinico per alcune escoriazioni ed ecchimosi. La circolazione dei tram è rimasta bloccata per circa mezz'ora a causa dei rilievi della Polizia Locale. (ANSA).