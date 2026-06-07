(ANSA) - WASHINGTON, 07 GIU - Donald Trump ha dichiarato di non voler ritirare i circa 50.000 soldati impegnati nel conflitto con l'Iran finché non si sarà giunti a una "conclusione" nel Paese. "Non ritengo che (i soldati) siano in pericolo", ha detto il presidente in un'intervista con Nbc news. "Abbiamo la migliore difesa che si sia mai vista. Abbiamo il miglior apparato offensivo che si sia mai visto. Quindi non considero la situazione pericolosa". Trump ha poi paragonato il numero di vittime dell'operazione in Iran a quello della guerra del Vietnam, conflitto nel quale gli Stati Uniti persero oltre 58.000 soldati. "Qui abbiamo perso 13 persone ed è un numero elevato. Tredici persone: troppe", ha affermato Trump. "Ma se guardiamo al Vietnam, dove sono state uccise centinaia di migliaia di persone o a una qualsiasi delle ultime sette o otto guerre che hanno causato moltissime vittime, noi ne abbiamo perse 13". (ANSA).