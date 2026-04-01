(ANSA) - ROMA, 01 APR - Donald Trump minacciò di interrompere la fornitura di armi all'Ucraina per esercitare pressioni sugli alleati europei affinché si unissero a una "coalizione dei volenterosi" per riaprire lo Stretto di Hormuz: lo scrive il Financial Times. Il mese scorso il presidente Usa chiese alla Nato di aiutarlo a riaprire lo stretto, ma fu respinto dalle capitali europee. Tre funzionari a conoscenza delle discussioni hanno affermato che Trump rispose minacciando di interrompere le forniture al Purl, l'iniziativa della Nato per l'approvvigionamento di armi all'Ucraina finanziata dai Paesi europei. Dopo la minaccia, e su sollecitazione del segretario generale della Nato Mark Rutte, un gruppo di paesi, tra cui i membri chiave dell'alleanza Francia, Germania e Regno Unito, ha rilasciato il 19 marzo una dichiarazione concordata in tutta fretta, in cui si affermava: "Esprimiamo la nostra disponibilità a contribuire agli sforzi necessari per garantire il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz". Uno dei funzionari informati sulle discussioni ha dichiarato: "È stato Rutte a insistere sulla dichiarazione congiunta perché Trump aveva minacciato di ritirarsi dal Purl e dall'Ucraina in generale. La dichiarazione è stata quindi redatta in fretta e altri Paesi si sono uniti in seguito perché non c'era abbastanza tempo per invitare tutti a firmare immediatamente." (ANSA).