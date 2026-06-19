(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena". Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, riferendosi a Giorgia Meloni in una telefonata con 'l'Aria che tira' su La7. All'intervistatore che aveva chiesto al presidente Usa della conversazione avuta al G7 di Evian con la premier ha poi risposto: "Cosa ha detto quando mi ha incontrato? Probabilmente è contenta che io le abbia parlato! Non ero obbligato a parlarle!". "Non so cosa dirle! - ha aggiunto rispondendo al cronista che gli chiedeva ancora dell'incontro - mi ha implorato di fare una foto con lei! Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena!" ha aggiunto. (ANSA).