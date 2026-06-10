(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "L'Iran è solo chiacchiere e niente fatti. Il bullo del Medio Oriente è morto! Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo". Lo ha scritto su Truth il presidente Usa Donald Trump, dando seguito alla risposta militare statunitense per l'abbattimento di un elicottero americano sopra lo Stretto di Hormuz, rivendicato dalla Repubblica Islamica. "L'esercito iraniano è un disastro totale. Gran parte di esso, come la Marina e l'Aeronautica, non esiste nemmeno più: è stato completamente sconfitto", ha concluso l'inquilino della Casa Bianca. (ANSA).