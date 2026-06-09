(ANSA) - WASHINGTON, 09 GIU - "Sono appena stato informato dalle nostre grandi forze armate che, la scorsa notte, gli iraniani hanno abbattuto uno dei nostri sofisticatissimi elicotteri Apache mentre pattugliava lo Stretto di Hormuz". Lo riferisce Donald Trump su Truth, aggiungendo che "a bordo c'erano due piloti: entrambi sono al sicuro e illesi". "Ciononostante, gli Stati Uniti devono necessariamente rispondere a questo attacco. Grazie per l'attenzione dedicata a questa vicenda! Presidente DONALD J. TRUMP"", ha concluso il tycoon. (ANSA).