(ANSA) - SEUL, 02 APR - Il presidente francese Emmanuel Macron ha reagito stizzito alle dichiarazioni di ieri di Donald Trump che, durante un pranzo privato, ha detto che il leader francese viene "trattato estremamente male dalla moglie...si sta ancora riprendendo dal pugno che ha preso alla mascella". Affermazioni che Macron ha definito "né eleganti né all'altezza". Criticando gli alleati della Nato, il tycoon ha affermato di aver chiesto al capo di Stato francese un sostegno militare nel Golfo e imitando il suo omologo con un accento francese ha aggiunto: "No, no, no... non possiamo farlo, Donald. Potremo farlo una volta vinta la guerra". (ANSA).