(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "L'Iran ha pienamente e completamente accettato ispezioni nucleari di altissimo livello per un lungo periodo di tempo (infinito!!!). Questo garantirà 'onestà nucleare'. Se non avessero accettato, non ci sarebbero stati ulteriori negoziati! Sulla base di ciò e di altre importanti concessioni fatte dall'Iran, ho acconsentito a lasciare APERTO lo Stretto di Hormuz, senza ulteriore blocco navale. Tuttavia, tutte le navi rimarranno in posizione qualora fosse necessario reintrodurre il blocco, il che, a questo punto, sembra altamente improbabile". Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. (ANSA).