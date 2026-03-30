(ANSA) - NEW YORK, 29 MAR - Donald Trump ritiene che sia stato ottenuto un "cambio di regime" in Iran. Lo ha detto il presidente a bordo dell'Air Force One. Poi ha aggiunto: "Abbiamo avuto un cambio di regime. Un regime è stato decimato, il successivo anche è tutto morto e ora stiamo avendo a che fare con un terzo regime, con persone diverse da prima. E considero questo un cambio di regime. Francamente, sono ragionevoli". "Abbiamo distrutto molti target oggi. E' stato un grande giorno. Stiamo negoziando con loro direttamente e indirettamente. Come sapete ci hanno dato 10 navi nei giorni scorsi e oggi ci hanno dato come tributo e segno di rispetto 20 navi molto grandi che attraverseranno lo Stretto di Hormuz a partire da domani mattina", ha detto il presidente Usa. "Stiamo andando molto bene nelle trattative - ha proseguito - ma non si mai con l'Iran. Penso che faremo un accordo, ma è possibile anche che non ci sia". A chi gli chiedeva della possibilità di dispiegare truppe a terra, il presidente ha risposto: "abbiamo molte opzioni". A chi gli chiedeva se l'ayatollah Mojtaba Khamenei fosse vivo, il presidente ha risposto: potrebbe essere vivo ma probabilmente "seriamente ferito". (ANSA).