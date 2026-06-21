(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Non sono solo deluso dall'Italia, ma anche da tutti i leader della Nato. Non so se ritirarmi dall'Alleanza atlantica": lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, a Tgcom24, intervistato da Maria Luisa Rossi Hawkins. Lo riporta l'emittente stessa sul proprio sito. "Beh, come sai siamo trattati molto male, anche dalla vostra presidente del Consiglio, che si è comportata molto male nei confronti di chi ha speso migliaia di miliardi di dollari per proteggere l'Italia. E poi, quando volevamo semplicemente ottenere una dimostrazione di qualcosa di buono, ci hanno detto di no. Sto parlando della Nato in generale, non solo del vostro Paese. Però lei è stata una delle peggiori,... in effetti", sono state le parole di Trump nella conversazione con la corrispondente da Washington di Tgcom24. A domanda se stia considerando di ritirarsi dalla Nato, il presidente statunitense ha risposto "Non te lo voglio dire". (ANSA).