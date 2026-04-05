(ANSA) - WASHINGTON, 05 APR - Il presidente americano Donald Trump ha affermato di ritenere che vi sia una "buona probabilità" di raggiungere un accordo con l'Iran lunedì, prima della scadenza di 48 ore da lui fissata affinché Teheran firmi un'intesa e riapra lo Stretto di Hormuz per evitare pesanti bombardamenti. "Credo ci sia una buona probabilità domani: stanno negoziando proprio ora", ha detto il tycoon a Fox News. "Se non raggiungeranno un accordo, e in fretta, sto valutando l'ipotesi di far saltare tutto in aria e impossessarmi del petrolio", ha aggiunto. (ANSA).