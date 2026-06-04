(ANSA) - WASHINGTON, 04 GIU - Il presidente americano Donald Trump ha annunciato un grande raduno a Washington per il 24 giugno, allo scopo di celebrare i 250 anni di fondazione degli Stati Uniti, precisando di aver annullato i concerti in programma dopo la defezione di diversi artisti. "Per celebrare i 250 anni di storia del nostro Paese, vi offriremo, IN DIRETTA, il più grande raduno di SEMPRE! Sarà speciale a ogni livello: il raduno definitivo, che supererà ogni altro raduno!", ha assicurato Trump in un post sul suo social network Truth. (ANSA).