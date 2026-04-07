(ANSA) - BUDAPEST, 07 APR - Viktor Orban "sta facendo un ottimo lavoro: non ha permesso a nessuno di prendere d'assalto il vostro Paese e invaderlo come hanno fatto altri, rovinando i loro Paesi. Ha mantenuto il vostro Paese solido e ha fatto un lavoro fantastico". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, intervenendo telefonicamente al comizio del premier ungherese con il vicepresidente JD Vance a Budapest. "Se non pensassi che stia facendo un buon lavoro, non farei una telefonata così. Siamo con voi fino in fondo", ha aggiunto Trump, appoggiando la linea di Orban sull'immigrazione: il premier ungherese, ha detto, non ha permesso che fossero "violati i confini" ungheresi, nonostante le "pressioni" subite e "gli errori dei giudici". (ANSA).