(ANSA) - CREMONA, 10 GIU - Agganciato attraverso un messaggio inviato da un falso circuito Nexi che lo metteva in allerta su un ovviamente inesistente tentativo di svuotare il suo conto corrente, e poi più volte contattato da un finto poliziotto capace di convincerlo a bonifici successivi, un 54enne di Cremona, malato di Sla, è stato truffato per quasi duecentomila euro. E' quello di sempre il canovaccio seguito dallo specialista della truffa: convincente, professionale, ha spaventato la vittima e la madre novantenne che lo assiste sottolineando l'urgenza di movimentare i soldi verso conti deposito sicuri per evitare imminenti attacchi informatici. Ogni giorno messaggi e telefonate per carpire la loro fiducia e alla fine è stata l'anziana madre a bonificare 198mila euro su un conto bancario intestato ad una società immobiliare con sede a Messina. Sul caso indaga la polizia. (ANSA).