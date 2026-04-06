(ANSA) - FUCECCHIO (FIRENZE), 06 APR - Un cadavere completamente carbonizzato è stato trovato dai vigili del fuoco nell'incendio di un casolare diroccato a Fucecchio, in provincia di Firenze. I pompieri hanno trovato il corpo verso le 6, durante le operazioni di spegnimento. Lo stabile è situato in via della Palagina, in frazione Ponte a Cappiano. Tra le prime ipotesi è che la vittima possa essere un senzatetto che abbia cercato un riparo di fortuna ai margini dell'abitato. Accertamenti delle forze dell'ordine e degli stessi vigili del fuoco sono stati avviati per stabilire le cause dell'incendio che ha causato la sua morte. Il corpo, interamente carbonizzato e quindi non facilmente riconoscibile, era in parte ricoperto dalle macerie cadute col crollo del tetto, cedimento dovuto alle fiamme. Il casolare abbandonato è notoriamente usato da senza fissa dimora. Secondo quanto emerge, per l'identificazione saranno necessari esami medico legali specifici fra cui non è escluso quello del Dna. Sopralluogo e indagini sono dei carabinieri dei carabinieri della compagnia di Fucecchio e del comando provinciale di Firenze. (ANSA).