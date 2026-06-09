(ANSA) - BELLUNO, 09 GIU - E' stata trovata morta un'escursionista slovena di 54 anni le cui ricerche erano state avviate da ieri sera in Val di Fanes, nel Bellunese. La sua scomparsa era stata segnalata ai Carabinieri di Ortisei (Bolzano) dalla madre, preoccupata perché non aveva più contatti con lei. La donna è stata localizzata nel pomeriggio nei pressi di Ponte Outo, nella forra sottostante, dai soccorritori. Alle operazioni hanno preso parte il Soccorso Alpino, i Carabinieri e la Guardia di Finanza. Dopo il ritrovamento sono stati avviati gli accertamenti di rito da parte delle autorità competenti per chiarire le circostanze dell'accaduto. (ANSA).