(ANSA) - FIRENZE, 16 GIU - Il tribunale di Firenze ha disposto il sequestro preventivo di sette sezioni del carcere fiorentino di Sollicciano, con trasferimento dei detenuti ospitati nelle stesse, a causa delle condizioni igienico-sanitarie delle celle e di alcuni spazi comuni. Il provvedimento riguarda tre sezioni del reparto giudiziario, tre del reparto penale maschile, più la sezione 'Accoglienza'. Il sequestro fa seguito a un'inchiesta della procura di Firenze sulla base di segnalazioni pervenute da ricorsi presentati dai detenuti ai magistrati di sorveglianza. Le indagini sono state svolte dalla squadra mobile di Firenze, dal Dipartimento di prevenzione Igiene e sicurezza della Asl e dalla Guardia di finanza con lo scopo di verificare il rispetto delle norme del decreto legislativo 81/2008 'Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro'. Verificate norme di conformità ai requisiti di salute e sicurezza, in particolare in materia di pulizia dei locali di lavoro, di abitabilità dei dormitori, e di impiantistica elettrica. (ANSA).